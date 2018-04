Afscheid van een 'apsjaar': "Frank was krak in zijn vak" 04 april 2018

02u59 0 Antwerpen "Rust zacht, groot acteur. Je bent een Antwerpenaar om fier op te zijn." Dinsdag hadden al verschillende stadsgenoten van de zaterdag overleden acteur Frank Aendenboom een herinnering achtergaleten in het rouwregister. Dat ligt er nog tot vrijdag, de dag van de begrafenis, in de Stadswinkel.

Michael Senten kon zijn ontroering moeilijk wegstoppen toen hij voor het rouwregister kwam. Als buurtbewoner van het personage van Aendenboom in Lili en Marleen - 'Rik van de Koolkaai' - blijft die tv-serie in zijn hart zitten. "Ik bekijk de dvd's regelmatig. Het was zo mooi volks. Ik hou van die humor. Al volgde ik evengoed de Cliniclowns of Matroesjka's. Wat een stem en présence dat die man had. Ik zie zo geen acteurs meer."





Andere reacties in het rouwregister spreken boekdelen. De al wat oudere Sinjoren kennen hem nog van de onvergetelijke jeugdreeks 'Johan en de Alverman'. "Een stukje van mijn jeugd is heengegaan. Maar of hij nu Johan speelde of een van zijn sterke rollen in het theater vertolkte, Frank was altijd top." Anderen noemen hem een 'krak in zijn vak' en 'een mooie man met klasse, stijl en allure'.





Zoals het vaak gaat, blijven grote acteurs vooral bekend voor hun rollen op het kleine scherm. 'Lili en Marleen' zit in het collectieve geheugen en loopt als een rode draad door de reacties in het rouwregister. "We zullen altijd een nonkel Rik blijven hebben", zo klinkt het.





De stadswinkel is iedere dag open van 10 tot 17 uur, Grote Markt 11-13, Antwerpen. De (publieke) afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 april om 11 uur in Amuz, Kammenstraat 81. (PHT)