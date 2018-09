Afscheid van dé sterren van Ballet Vlaanderen 05 september 2018

In het Operagebouw in Antwerpen is gisteren afscheid genomen van de Japanse Aki Saito en de Belg Wim Vanlessen.





Zij verlaten dit seizoen Ballet Vlaanderen, waar ze bijna 25 jaar aan de slag waren en uitgroeiden tot leidende dansers - 'principals' - en de absolute sterren van het kunsthuis.





Saito en Vanlessen waren bij Ballet Vlaanderen onder meer te zien in 'Sleeping Beauty', 'Het Zwanenmeer', 'Romeo & Julia' en 'Spartacus' en oogstten daarmee telkens nationaal en internationaal lof.





Saito neemt afscheid met de titelrol in "Giselle", Vanlessen herneemt "Boléro". De twee krijgen ook een galavoorstelling waarin ze samen te zien zullen zijn. (BJS)