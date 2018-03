Afscheid Turtelboom en Van de Velde 27 maart 2018

Een bijzonder moment gisteren op de gemeenteraad in Antwerpen, daar namen gemeenteraadslid Annemie Turtelboom en schepen Rob Van de Velde afscheid.





Schepen Van de Velde zal na de paasvakantie stoppen met zijn ambt en zijn geluk in de privé beproeven, liet hij eerder al weten. De gemeenteraad wordt daarom verder aangevuld met Ingrid Segers, die gisteren de eed aflegde.





Ook gemeenteraadslid Annemie Turtelboom, die speciaal naar Antwerpen verhuisden om haar partij te vertegenwoordigen, nam afscheid. Zij wordt opgevolgd door Axel Polis. Turtelboom trekt naar de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Maar de voormalige minister laat wel weten dat ze in Antwerpen blijft wonen. "Als je niet aan politiek doet in de grootste stad, dan moet je het lef hebben om dat wel te doen. Ik heb nooit spijt gehad van mijn beslissing", vertelt Turtelboom. Eind april neemt ze ook ontslag uit het parlement. Opvallend, burgemeester Bart De Wever zal ook nog eens de taken ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed op zich nemen tot het einde van de legislatuur. (NBA)