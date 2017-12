Afbraak metrodak duurt 2 weken langer 02u24 0 Foto Laenen Het Operaplein vandaag, één grote werf.

Het dak van de premetro Opera wordt momenteel verwijderd. De omwonenden zullen nog eventjes de oordopjes bij de hand moeten houden want de afbraak blijkt twee weken langer te duren dan oorspronkelijk aangekondigd.





De afbraak is een hele klus, een betonnen oppervlakte van 729 vierkante meter moet verdwijnen. "We schieten het dak eruit met driltechnieken en dat geeft wel wat lawaaihinder. De brokstukken worden opgevangen en afgevoerd", zegt Frederik Heeren, deelprojectleider. Ook moet er omzichtig gewerkt worden, want er ligt een dikke Belgacomkoker met databekabeling van west naar oost in het oude dak verwerkt. Die kabels die onder de Meir en Keyserlei doorlopen mogen niet geraakt worden. "We pauzeren vanaf zaterdag even tot 8 januari en dan gaat de afbraak door. Als alles voorspoedig verloopt, nog tot 20 januari. Nadien wordt gestart met de bouw van het nieuwe dak."





De afbraak is nodig omdat er twee autotunnels onder het nieuwe plein zullen doorlopen. Het oude dak bleek 30 tot 40 centimeter te laag om die tunnels te kunnen bouwen. Het nieuwe dak zal gebouwd worden tussen januari en april 2018. (DILA)