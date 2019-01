Advocate Anne-Marie Elants, partner van schepen Claude Marinower, verliest strijd tegen slepende ziekte philippe truyts

18 januari 2019

17u43 0 Antwerpen Schepen Claude Marinower (Open Vld) heeft zijn levenspartner Anne-Marie Elants verloren. Dat maakt de balie van Antwerpen bekend. De advocate vocht een ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Ze zou in februari 60 jaar worden.

Anne-Marie Elants was 36 jaar lang een zeer gerespecteerd advocate, plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen en curator. Zeven jaar geleden behandelde ze nog het faillissement van modeontwerper Walter Van Beirendonck. Ze had eerst een kantoor in Schoten, daarna in de Hof ter Schriecklaan in Berchem.

De balie noemt haar een prachtige vrouw. “Ze straalde, door haar persoonlijkheid, haar charme en klasse. Ze leefde haar expressief karakter ook uit in de schilderkunst. Tot de laatste dag bleef ze strijdbaar, moedig en waardig, omringd door haar gezin.”

Elants had twee kinderen uit een eerste huwelijk met advocaat Jan Lodewijk Mertens.

Gepassioneerd door schilderkunst

Claude Marinower laat ons in een korte reactie weten dat zijn partner met onvoorstelbaar veel wilskracht tegen een ongeneeslijke ziekte heeft gevochten. “Ze is een tijd beter geweest, maar drie jaar geleden is ze hervallen. Een grote passie was de schilderkunst. Ze heeft een paar tentoonstellingen met haar werk gehouden.”.

André Gantman (N-VA) kende haar als een ‘zeer vriendelijke dame, een bijzonder bekwame advocate gespecialiseerd in handelsrecht’.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op vrijdag 25 januari om 11 uur in Hof ter Delft, Laar 42 in Ekeren. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie is er vanaf 10.15 uur.