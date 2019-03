Advocaat van moeder vondeling: “Mocht ze de vondelingenschuif gekend hebben, dan had ze haar kindje daar zéker achtergelaten” BJS

12 maart 2019

19u52 4 Antwerpen “Mocht ze de vondelingenschuif gekend hebben, dan had ze haar kindje daar zéker achtergelaten.” Dat zegt Thibaud Delva, de advocaat van de moeder die haar zoontje vorige week te vondeling legde. Dat de Poolse vrouw de weg naar de schuif niet vond, betreurt vzw Moeders voor Moeders héél erg.

De pasgeboren baby, die intussen de naam Arthur kreeg, werd vorige week gevonden in de hal van een flatgebouw aan Grote Koraalberg in Antwerpen. Het kindje was in een deken gewikkeld en in een doos verstopt. De moeder zich maandag zelf gaan aangeven. Na verhoor is ze dinsdagochtend vrijgelaten.

Het gaat om een 38-jarige Poolse poetsvrouw uit Antwerpen. De vrouw was ongewenst zwanger en niemand zou daarvan op de hoogte geweest zijn. Nadat ze in de nacht van 4 op 5 maart alleen was bevallen, panikeerde ze en heeft ze een plaats gezocht om het kind achter te laten.

“Mocht mijn cliënt de vondelingenschuif gekend hebben, had ze haar kindje daar zéker achtergelaten”, reageert advocaat Thibaud Delva. “Ze wilde eigenlijk naar het ziekenhuis of de politie stappen. Maar omdat je er niet anoniem naartoe kan, heeft ze dat uiteindelijk niet gedaan.”

Het gezicht van de Antwerpse vondelingenschuif, Monique Verdickt van de vzw Moeders voor Moeders, betreurt dat de Poolse vrouw de weg naar de vondelingenschuif niet vond. “Er zijn in Antwerpen nog steeds meer vrouwen die de schuif niet kennen, dan er zijn die het wél kennen. Misschien was de moeder net in België en spreekt ze de Nederlandse taal niet? Ik weet het niet. Door dit voorval moeten we jammer genoeg vaststellen dat de schuif nog steeds té onbekend is. Gelukkig heeft de moeder in kwestie haar kindje op een min of meer veilige plek achtergelaten en is het niet ergens gedumpt.”

Om te voorkomen dat moeders hun baby te vondeling leggen, pleit Verdickt al jarenlang om anoniem bevallen mogelijk te maken.