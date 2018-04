Adviespunt Verslaving van start op 2 mei 27 april 2018

Antwerpenaars die met een verslaving kampen en hulp nodig hebben, kunnen vanaf 2 mei terecht bij het gloednieuwe Adviespunt Verslaving. Dat meldt Radio 2 Antwerpen. Het gaat om een nieuw initiatief waaraan de vier Antwerpse drugshulpverleningscentra (ADIC, De Sleutel, Free Clinic en Vagga) samenwerken. Het gaat hierbij echter breder dan enkel drugsverslavingen. Ook wie af wil van een suikerverslaving of gedragsverslaving kan terecht bij het Adviespunt. Bedoeling is dat verslaafden, en hun entourage, via het nieuwe initiatief tot bij de juiste hulpverlening gebracht worden. (BJS)