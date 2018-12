Adriaan Raemdonck toont 50 jaar Galerie De Zwarte Panter in expo ADA

05 december 2018

13u59 0

Van het platteland naar de stad waar hij niemand kende en uiteindelijk uitgroeien tot een fenomeen, zo zou je kort door de bocht het levensverloop van Adriaan - Adrien - Raemdonck kunnen omschrijven. Dag op dag vijftig jaar geleden opende hij zijn galerie De Zwarte Panter in de Hoogstraat en dat viert hij met de tentoonstelling Schilders & Schrijvers, 50 jaar galerie De Zwarte Panter in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Raemdonck presenteert een overzicht van de 117 bibliofiele mappen en kunstenaarsboeken die de galerie tot vandaag realiseerde. Een selectie affiches brengt de vroegere galerie-expo’s opnieuw tot leven. “Allemaal unieke stukken met een oplage van honderd tot maximum tweehonderd stuks,” vertelt Adriaan.

In een vorig leven heette Adriaan nog Adrien, “op zijn Frans. Ik ben oorspronkelijk van Pepingen, in het Pajottenland. Maar daar zijn mensen niet echt bezig met kunst, dus verhuisde ik naar de stad. Hier werd ik meteen Adriaan,” lacht hij. Vriendinnen van moeder Germaine vroegen haar wel eens wat haar Adrien feitelijk deed in Antwerpen. “Hij heeft een galerie, zei mijn moeder altijd. En ze toonde altijd een foto uit 1972 waarom de toenmalige prinses Paola de galerie bezocht,” vertelt Adriaan. “Dat zijn serieuze dingen,” repliceerde de vrienden steevast. En dat klopt, kunst is een serieuze bezigheid maar voor Adriaan vooral een levensvreugde. “Kunst is een manier om te vechten tegen de dood. Hoe ouder ik word, hoe meer ik kan genieten van kunst. Neem dat weg uit mijn leven en ik word meteen depressief.” Toch is hij ook realistisch en beseft hij dat hij op zijn 73ste niet zomaar tien jaar verder kan kijken en plannen. “Maar ik blijf doordoen. Zolang ik de mensen niet verveel, doe ik verder. In Antwerpen is er de laatste jaren een positieve dynamiek in de wereld van de galeristen. En zolang daar geen sleet op zit, zie ik niet in waarom ik zou stoppen.”

De tentoonstelling Schilders & Schrijvers: vijftig jaar galerie De Zwarte Panter loopt van 6 december tot 13 januari 2019 in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Ze is open van dinsdag tot en met zondag van 13 uur tot 17 uur.