Adriaan Raemdonck krijgt Vlaams Ereteken 11 juli 2018

02u26 0

Antwerps galeriehouder Adriaan Raemdonck (72) mag vandaag in Brussel het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap gaan ophalen. De Vlaamse regering huldigt hem voor zijn uitzonderlijke verdiensten. Raemdonck startte eind 1968 met De Zwarte Panter.





"Dit doet me veel plezier", reageert Adriaan Raemdonck. "Iets betekenen voor het Vlaams erfgoed ligt niet voor de hand, zo heb ik geleerd. En vooral: deze stad heeft me erg veel kansen gegeven. Ik heb dit Vlaamse ereteken ook te danken aan mijn publiek. Maar de grootste dank is er voor mijn partner Frieda, want zo gemakkelijk is samenleven met een kunstenaar niet." Raemdonck groeide op in Pepingen, in het Pajottenland. "Het enige wat ze in mijn dorp over kunst wisten, was dat Vincent Van Gogh zijn oor had afgesneden. Gelukkig was er Het Laatste Nieuws. Via de krant kon je boekjes over Belgische kunst bestellen. Na mijn studies ben ik naar Antwerpen gekomen. Ik kende er niemand." Dat zou snel veranderen. De Zwarte Panter maakte naam en faam. Jan Cox en Fred Bervoets werden een van de 'huiskunstenaars' van de galerie. De laatste tentoonstelling van Hugo Claus had er in 2005 plaats. Vanaf 6 december loopt een expo over 50 jaar De Zwarte Panter in de Erfgoedbibliotheek. (PHT)