Adrenalinestoot nodig? Ga eens naar Sportopia 05 juli 2018

Sportopia, het 5.000 vierkante meter grote speelpark in de loods van Park Spoor Noord, heeft opnieuw de deuren geopend. Het mocht dan geen weer zijn om binnen te spelen, toch kwamen honderden kinderen met veel plezier de meer dan 20 attracties, sporten en spelletjes uitproberen. Van een heus bmx-parcours, een trampolinepark over een death ride tot een metershoge ramp waar je met een band op een luchtkussen wordt gekatapulteerd: kicks voor kids genoeg. Je kan ook vier Ketnet Helden-parcours volgen. Ouders kunnen gewoon meesporten, want daar zijn alle attracties op voorzien. Deze zomer is Sportopia nog open tot en met zondag 2 september, telkens van woensdag tot zondag van 10u tot 18u. (DILA)