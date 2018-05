ACV vraagt respect voor werk reinigingsdienst 15 mei 2018

03u23 0

De christelijke overheidsvakbond ACV-Openbare Diensten vraagt in een open brief meer respect voor het werk van alle huisvuilophalers en vegers in Antwerpen. "We vragen elke burger om zijn verantwoordelijkheid te nemen: onze parken, pleinen en straten zijn geen vuilnisbelten", schrijft vakbondssecretaris Skender Baleci.





De jongste tijd lijken de klachten over zwerf- en ander vuilnis weer toe te nemen. Niet ongewoon bij mooi lenteweer. ACV steekt nu het personeel van de stedelijke reiniging een hart onder de riem. "De stad zet de klok rond, zeven dagen op zeven, tientallen camions en veegmachines in, met honderden medewerkers. Maar ze slagen er niet in om ondanks hun grote inzet straten en parken proper te houden. Dat leidt tot frustratie bij de betrokkenen. Op al onze vergaderingen hoor je hoe moedeloos ze ervan worden."





Het ACV wil niet dat de plaatsen waar mensen gezellig samenkomen, worden afgeschaft. Hogere boetes zijn volgens de vakbond ook niet de oplossing. "Het is een kwestie van elementaire verantwoordelijkheid bij de burgers." (PHT)