Acties aan acht schoolpoorten voor schonere lucht 31 maart 2018

03u26 0 Antwerpen Honderden ouders en kinderen hebben gisterenmorgen aan acht Antwerpse scholen deelgenomen aan een actie voor schonere lucht en een veiliger verkeer aan de schoolpoort. Een kwartiertje blokkeerden ze de straat voor auto's. Dat gebeurde onder meer aan de Steinerschool in Berchem, basisschool Musica in Sint-Andries en de Evenaar in Antwerpen-Noord.

De actie kwam er naar aanleiding van een Pano-reportage waaruit na metingen aan 222 Belgische scholen bleek dat in 6 op de 10 gevallen de lucht aan de school slecht tot ronduit ongezond is voor kinderen. In de urine van stadskinderen werd tot vijftig procent meer kankerverwekkende roetdeeltjes gevonden dan bij kinderen op het platteland. "Ik ben geen wetenschapper, maar je merkt het gewoon als je naar school fietst. De stadslucht stinkt naar uitlaatgassen", zegt Toon Callier, papa van twee, die de Antwerpse actie mee op het getouw zette. "Veel ouders zijn zich echt wel bewust van het probleem. 90% van de leerlingen in De Evenaar fietst nu naar school. Zelfs de meeste automobilisten toonden vandaag begrip voor onze actie. Maar we verwachten ook van het beleid meer inspanningen. Er moet dringend een tandje worden bijgestoken, niet enkel voor schonere lucht maar ook een grotere verkeersveiligheid op weg naar school. Om het thema echt op de agenda te krijgen, willen we deze actie nog herhalen, mogelijk zelfs elke vrijdag tot aan de verkiezingen". (DILA)