Actiegroep gaat zelf hardrijders flitsen in zone 30

22 november 2018

Alle woonwijken van de stad Antwerpen zijn omgevormd tot zone 30, maar dit jaar was er nog geen enkele gerichte controle om die ook te doen naleven. In de hele binnenstad hangt er ook maar één flitscamera op een zone 30. De actiegroep ‘30 Max!’ wil daarom zelf overtreders gaan flitsen.



Uit een eerste infoavond met 70 bezorgde burgers in Bar Bakeliet in Borgerhout is actiegroep ‘30 Max!’ ontstaan. “ 95 procent van het Antwerpse grondgebied is intussen zone 30, maar dagelijks zien we hardrijders die in onze buurt en bij uitbreiding in de hele stad hun voeten vegen aan die snelheidslimiet”, zegt initatiefneemster Fenna Bouve. “De cijfers van beboete chauffeurs in onze buurt zijn ontstellend. Het aantal pv’s voor overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag zakte in Borgerhout en Antwerpen Noord van 19.288 in 2013 naar... amper 972 in 2018. In de praktijk wordt er nauwelijks tot niet gecontroleerd op overdreven snelheid”, zegt Bouve.

Volgens de politie klopt dit maar ten dele. “De laatste jaren zijn er heel wat straten en wijken met zone 30 regeling bijgekomen. Tegelijk zijn er een aantal flispalen in heraangelegde straten verdwenen. Momenteel is er zelfs maar 1 flitspaal actief op zone 30 in de binnenstad en die hangt in de tunnel onder het Mechelseplein. De stad gelooft niet in het terugplaatsen van flitspalen of politiecontroles en neemt liever infrastructurele maatregelen om een lagere snelheid af te dwingen”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Het aanpassen van straten neemt uiteraard tijd in beslag”.

Dat wil niet zeggen dat er geen controles gebeuren, meent Migom. “In voornoemde wijken ligt een deel van het probleem bij een aantal patsers die in gehuurde wagens rondrijden, onaangepast rijgedrag vertonen en hun hand niet omdraaien voor een flitsboete van 50 tot 120 euro”, zegt Migom.

“Daarom kiezen we daar voor andere, gerichte controles. Niet enkel op het rijgedrag, ook de inschrijving of het huurcontract van de voertuigen wordt gecontroleerd en of de bestuurders wel met alles in orde zijn. Daar zijn we naar aanleiding van de klachten nu al mee bezig. In de Kerkstraat, aan Berchem-station en op de Sint Bernardsesteenweg werd recent al specifiek gecontroleerd op luxewagens, onder meer met anonieme motards. Het aantal vaststellingen van verkeersovertredingen in die buurt is niet gedaald, maar doordat niet enkel hun rijgedrag maar hun volledige gedrag onder de loep genomen wordt, zit dat niet altijd in de statistieken voor overdreven snelheid”.

De stad wil dus vooral straten aanpassen, maar dat gaat traag. Gouverneur Cathy Berx pleit dan weer voor automatische snelheidsbegrenzers in alle wagens (zie kader, red.) . “Heel leuke maatregelen, maar beiden zijn lange termijnplannen. Intussen gaat het vlammen en het onveilige rijgedrag in onze straten gewoon door”, zegt Bouve. “Daarom gaan we zelf acties voeren vanaf januari, eerst in Borgerhout en 2060 en nadien in alle zone 30-gebieden van de stad. We willen graag zelf snelheidscontroles doen via een snelheidsinformatiebord dat je kan lenen bij het district. We gaan er naast staan en foto’s nemen die we dan bezorgen aan de politie. Als er vier meldingen binnenkomen over dezelfde wagen zullen ze die wel van de weg halen. Sociale controle werkt. Het kan ook dat we met een opgestoken of omgedraaid duimpje gaan werken, we willen ook geen verkeersagressie opwekken”.

Daarnaast werken we een zelfbouw verkeersremmend pakket uit, met ‘immobordjes’ voor aan gevels, vlaggenwimpels, en eigen acties zoals optochten en traag oversteek-acties. Via die ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ willen we druk uitoefenen op het bestuur.