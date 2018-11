Acteur en horecacoryfee Victor Zaizi overleden Zaizi schitterde op witte doek en achter de toog David Acke

30 november 2018

16u26 0 Antwerpen “Antwerpen verliest een icoon,” zo reageert schepen Ludo Van Campenhout op het plotse overlijden van Victor Zaizi. De flamboyate Antwerpenaar overleed donderdagnamiddag aan de gevolgen van een hartstilstand. Bij het grote publiek raakte Zaizi bekend door zijn rol in de film Ad Fundum van Erik Van Looy. Ook in de Antwerpse horeca was Victor - Vic - een graag gezien persoon. Zaizi werd 52 jaar.

Victor Zaizi, horecaman en acteur in hart en zielen, is niet meer. De graag geziene Antwerpenaar is donderdagnamiddag overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Het nieuws verspreidde zich dan ook als een lopend vuurtje op sociale media. Heel wat bekende mensen met wie Zaizi in aanraking kwam, schrokken van het nieuws.

Schepen Ludo Van Campenhout kende Victor al sinds zijn studententijd eind jaren 1980, begin 1990. “Victor was presens van de studentenclub VADA en werkte jaren in Hill Diar, een legendarisch studentencafé. Later opende hij een eigen studentencafé op de Ossenmarkt en de Vogelenmarkt. Met Victor verliezen we een Antwerps icoon,” vertelt de schepen. In 2000 stond Victor samen met Van Campenhout op de lijst van VLD. “Op de 33ste plaats. Symbolisch want Victor bestelde altijd een 33er op café.” Omwille van zijn ervaring in de horeca moest Zaidi het speerpunt worden voor de Antwerpe horeca. Uiteindelijk raakte hij niet verkozen maar de horeca bleef, naast acteren, een passie. Zo stampte hij onder zijn alias ‘Captain Cheers’ ook nog Belgian Beer Day uit de grond. Een ode aan ons Belgische bier met een simultane toast van Antwerpen tot New York en Peking.

Bij het grote publiek raakte Zaidi vooral bekend door zijn andere passie: acteren. Hij speelde mee in ‘Ad Fundum’, de debuutfilm van Erik Van Looy over een uit de hand gelopen studentendoop. Vic vertolkte er de rol van Piet. Bij collega-acteur Sven De Ridder kwam het nieuws aan als een donderslag bij heldere hemel. “Is het echt? Ik wist het nog niet,” vertelt de acteur gelaten. “Ik kwam Vic wel nog eens tegen in den draai, zoals ze zeggen. Maar echt heel veel contact hadden we niet meer.” Sven en Victor speelden samen in de film Ad Fundum in 1992. “Zijn ervaring als garçon in Hill Diar was voor de cast een enorme meerwaarde. Hij gaf ons acteurs tips en vertelde ons hoe het eraan toeging,” vertelt Sven.

Nadien volgden er nog verschillende gastrollen in films als ‘Dief!’ en series als ‘Flikken’, ‘Spoed’, ‘Zone Stad’, ‘Crimi Clowns’ of meer recent ‘De Buurtpolitie’ en ‘Professor T’. Maar ook in ‘Chris&Co’, het komisch typetjesprogramma van Chris Van den Durpel, was hij een vaste gast als sidekick van Snellen Eddy.

Victor Zaizi werd 52 jaar oud.