Acteur Dimitri Leue maakt lied over Tulpenpluk Jan Aelberts

01 april 2019

14u30 0 Antwerpen Maandag 22 april is de dag van de tweejaarlijkse Tulpenpluk. Aan het Booswegske in Berendrecht komen dan duizenden mensen gratis een boeketje plukken. Acteur en schrijver Dimitri Leue maakte speciaal voor de Tulpenpluk een lied.

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik - voor ik de vraag kreeg om een liedje en videoclip op te nemen - de Tulpenpluk niet kende”, zegt Leue. “Het blijkt een fantastisch moment waarop mensen samenkomen om te genieten van de duizenden kleurrijke tulpen. Intussen heb ik ook geleerd dat een tulp helemaal niet Hollands is zoals ik altijd dacht. Wij in Antwerpen hoeven niet onder te doen voor onze noorderburen. De tulp komt uit Turkije. Ik had daar geen idee van, maar kwam het te weten toen ik opzoekingswerk deed om een tekst te schrijven voor het liedje. De bloemen kwamen daar al voor in de 16de eeuw. De Turkse sultans droegen in die tijd een tulp op hun tulband. De naam tulp komt van het Perzische woord ‘doelband’, wat tulband betekent.”

Afspraak vanaf 10 uur aan het Booswegske in Berendrecht.