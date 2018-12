Achttienjarige slaat agent in gezicht bij controle Sander Bral

18 december 2018

17u16 0 Antwerpen Een jongen van achttien jaar heeft een inspecteur van de politie in het gezicht geslagen. De schermutseling begon wanneer de verdachte zich agressief gedroeg bij een simpele controle en het op een lopen zette. De jongen werd gearresteerd.

Twee agenten wilden ter hoogte van het Zand in het stadscentrum een fietser controleren die zonder verlichting op het voetpad reed. De achttienjarige man stelde zich weerspannig over en weigerde zich te identificeren. Op een bepaald moment duwde hij één van de agenten, gooide hij zijn fiets tegen het dienstvoertuig en ging hij lopen. De politie zette de achtervolging in en kon de jongen bijbenen. Het kwam tot een schermutseling waarbij één van de agenten een slag in het aangezicht moest incasseren. Uiteindelijk kon de man geboeid en gearresteerd worden. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.