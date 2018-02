Achttien projecten moeten duizend personenwagens uit verkeer halen 03 februari 2018

03u21 0 Antwerpen 'Slim naar Antwerpen' stelt achttien nieuwe oplossingen voor een betere mobiliteit voor. Samen moeten ze dagelijks een duizend auto's en vierhonderd vrachtwagens uit het verkeer halen.

De geselecteerde projecten kunnen rekenen op financiële en communicatieve ondersteuning. "We trekken hiervoor 500.000 euro uit, maar dat betekent niet dat dat geld verdeeld wordt onder de projecten. Heel wat projecten hebben niet de maximum toelage aangevraagd," verduidelijkt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Een van de projecten is de kantoorbus van en naar Antwerpen. De bus is volledig ingericht als kantoor en rijdt vanuit Gent, Hasselt, Brussel en Turnhout naar Antwerpen. Zo kunnen werknemers op de bus aan hun werkdag beginnen. De reistijd erkent de werkgever als werktijd.





Daarnaast komen er nog heel wat fietsdeelsystemen bij en wordt bekeken hoe ook de logistieke sector zijn steentje kan bijdragen aan het terugdringen van de dagelijkse files op de wegen. (ADA)