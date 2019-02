Achterstand in haven weer weggewerkt na nationale staking BJS

14 februari 2019

11u37 0

Volgens het Havenbedrijf Antwerpen is in de haven van Antwerpen quasi alle achterstand voor de scheepvaart sinds woensdag middernacht weer weggewerkt. Door de nationale staking lagen er woensdag op een bepaald moment dertig schepen te wachten om de haven binnen of buiten te varen.

“De impact van de staking op de haven van Antwerpen was groot”, zegt het Havenbedrijf. “Preventief werden de schepen geremd om de Schelde op te varen en waren een aantal grote terminals gesloten.”

Donderdagochtend verloopt alles echter opnieuw normaal. “Er werd vannacht goed gewerkt door iedereen in de haven waardoor zo goed als alle achterstand alweer is weggewerkt.”