Achterkleinzoon van soldaat in Eerste Wereldoorlog brengt opmerkelijk verhaal “Zonder die munten was ik er nooit geweest”

David Acke

13 november 2018

14u40 0 Antwerpen Zes muntstukken, drie Belgische en drie Franse. Meer was er aan het front in de Eerste Wereldoorlog niet nodig om het leven van Optatius Buyssens te redden, toen hij beschoten werd door de Duitsers. “Eén kogel raakte mijn overgrootvader precies op zijn borstzak waarin de munten zaten”, zegt achterkleinzoon Vincent Buyssens, die het verhaal op internet plaatste en er de BBC mee haalde.

De 28-jarige Vincent Buyssens uit Antwerpen plaatste gisteren de foto van de beschadigde munten, die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven van zijn overgrootvader redden, op het sociale netwerk Reddit. “Ik wist dat een ongelofelijk verhaal zoals dit en ook nog eens een goeie foto waarschijnlijk wel goed zou scoren op Reddit”, vertelt de Antwerpenaar. “Maar ik had niet verwacht dat het door 1,4 miljoen mensen zou bekeken worden.” Het verhaal werd zelfs opgepikt door de BBC.

Zijn overgrootvader soldaat Optatius Buyssens nam de zes geldstukken mee naar het front. Tegen het advies van zijn kameraden en oversten in. “Die muntstukken gaan jouw positie verraden”, klonk het. Maar Optatius nam ze toch mee. De waarschuwing werd niet veel later realiteit. “De Duitsers moeten het geluid van het geld gehoord hebben en vuurden in de richting vanwaar het kwam. Eén kogel raakte mijn overgrootvader precies op zijn borstzak waarin de munten zaten. De munten hadden mijn overgrootvader verraden, maar tegelijk ook zijn leven gered”, vertelt achterkleinzoon Vincent.

Optatius raakte gewond maar was niet in levensgevaar. De Duitse vijand schopte de soldaat nog eens in het gezicht om te checken of de kogel zijn werk gedaan had. Optatius bleef voor dood achter en misleidde zo de Duitser. “Nadien is hij kunnen ontkomen door met een kameraad weg te sluipen. Hij werd nadien overgevlogen naar Engeland waar hij recupereerde van zijn verwondingen”, aldus Vincent.

Het wonderlijke verhaal gebeurde nog in het eerste oorlogsjaar van de Eerste Wereldoorlog op 26 september. Dankzij een verslag dat Optatius schreef aan de commandant, weet de familie Buyssens exact wat er gebeurde. “Tijdens de verkenningsopdracht in Lebeke vielen we in een Duitse hinderlaag, dichtbij de vijandelijke linies. Daar kreeg ik een schotwonde in mijn rechterzij. De kogel ketste af op geldstukken. Hierdoor ben ik ernstig gewond geraakt maar dankzij de munten niet in levensgevaar. Ik stuur een foto van het geld”, schreef Optatius later in een verslag.

“Eigenlijk was mijn overgrootvader afgekeurd voor het leger door een wonde die hij had. Maar hij wilde zijn vaderland toch verdedigen en meldde zich aan als vrijwilliger. Zonder die munten zou ik er nooit geweest zijn”, weet Vincent.

De munten zijn ondertussen zowat het belangrijkste familiebezit samen met de brieven en de dagboekfragmenten die zijn overgrootvader bijhield tijdens de oorlog. “Elke keer met kerst komt het verhaal nog eens boven. We zijn een hechte familie en dat soort verhalen versterkt onze band telkens opnieuw”, aldus Vincent. Optatius Buyssens stierf uiteindelijk in 1958.