Achtduizend leerlingen stedelijke academies schitteren op en rond Mechelseplein philippe truyts

21 februari 2019

16u32 0 Antwerpen Meer dan achtduizend leerlingen muziek, woord, dans en beeld van de stedelijke academies tonen zaterdag 23 februari hun kunsten op en rond het Mechelseplein. De kunstroute telt liefst veertien locaties.

‘Tijd’: dat is het thema van de 150 getoonde projecten in fraaie gebouwen als het Maagdenhuis, AMUZ, het Elzenveld, het Museum Mayer van den Bergh, De Studio, Tutti Fratelli en Kavka. Ook een aantal (eet)cafés nemen deel: Kapitein Zeppos, Pallieter en Korsakov.

Jongeren van de Berchemse academie bevriezen hun verbeelding in het Maagdenhuis én geven je in het Museum Mayer van den Bergh de kans om in een schilderij te ‘kruipen’. In Kavka kun je met de studenten bouwen aan een ingebeeld landschap, een luchttuin en een zwevende droomboom.

Alle info: www.stedelijkonderwijs.be/tijdvoorkunstantwerpen, zaterdag 23 februari van 11 tot 18 uur