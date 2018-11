Acht nieuwe telpunten brengen fietsers in kaart Dieter Lizen

28 november 2018

19u36 0 Antwerpen De stad Antwerpen is bezig met het uitrollen van een ‘permanent fietsmeetnet’ om het aantal fietsers te tellen. Tegen het einde van dit jaar worden acht extra tellocaties uitgerust met tellussen, ingewerkt in het fietspad.

Meten is weten. Dat geldt ook in het Antwerpse verkeer en daarom is de stad begonnen met het uitrollen van een fietsmeetnetwerk. Tegen eind dit jaar moeten de eerste acht meetpunten geïnstalleerd zijn. Eén ervan is van een extra display voorzien en die werd eergisteren al geplaatst op de Londenstraat. De andere displays aan de Mercatorstraat en op de Kaaien werden eveneens vervangen door nieuwe. Op die display staat te lezen hoeveel fietsers er die dag en die maand al passeerden. Ook aan de fietsersbrug over de Posthofbrug, die deel uitmaakt van de provinciale fietssnelweg F1 kan u zien de hoeveelste tweewieler u die dag bent.

“Deze punten zijn nodig om de fietsintensiteiten in de stad goed te kunnen monitoren, net zoals we met ANPR’s of detectielussen voor wagens kunnen doen. Meten is immers weten”, aldus schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Door op vaste punten te meten, kunnen we de evolutie in het aantal fietsen en in het gebruik van de fietspaden opvolgen en daar waar nodig de fietsinfrastructuur aanpassen. Het is de bedoeling om dit vaste meetnet stelselmatig verder uit te bouwen de komende jaren”.

De punten waar de stad het aantal fietsers meet, liggen allemaal op de fietskernroutes. De nieuwe meetpunten liggen op de Kolonel Silvertopstraat, de Jan Van Rijswijcklaan, de Gerard Legrellelaan, de Zurenborgbrug, de Luitenant Lippenslaan, de Schijnpoortweg, de Londenstraat (Asiadok Oostkaai) en de fietsbrug van de Ijzerlaan.