Acht jaar cel voor Vlaamse top-IT’er die drugsbende aan cocaïne hielp door computersystemen te hacken in Antwerpse haven Patrick Lefelon

10 december 2018

12u37 5 Antwerpen Drie Vlaamse hackers zijn veroordeeld tot straffen van 3 tot 8 jaar cel voor de hulp die zij boden aan een Turkse drugsbende. Zij hackten de computersystemen van Antwerpse havenbedrijven om zo de geheime codes van containers met cocaïne te verkrijgen.

De zwaarste straf gaat naar Filip M. (40). Hij was de man die door de Turkse drugsbende als eerste werd gecontacteerd. Filip M. krijgt een straf van 8 jaar cel en een boete van 42.000 euro. Zijn twee gewezen vrienden Davy V.D.M. en Wens V.D.M , die hij inschakelde voor de technische kant van de zaak, kregen elk 3 jaar cel en een boete van 18.000 euro.

De drugsbende geleid door de spoorloze Turkse Nederlander Orhan Adibelli (47). Hij voerde rond 2011 minstens 2 ton cocaïne en 1 ton heroïne in via de containerterminals in de Antwerpse haven. De bende zorgde voor een primeur door Vlaamse top-hackers in te schakelen om tientallen bedrijven in de Antwerpse haven aan te vallen met valse e-mails, malware-bombardementen en vernuftige inbraken op de bedrijfsnetwerken, waarbij gebruik werd gemaakt van zelf ontworpen spionage-apparatuur.

Bedoeling van die hightech-criminaliteit was te achterhalen waar de container met cocaïne geparkeerd stond in de haven en welke de geheime pincode was om de container op te halen. De Belgische politie sloeg internationaal alarm toen de hacking-operatie van de drugsbende bekendraakte.

Kopstukken spoorloos

De drie Vlaamse IT-ers waren niet de kopstukken van de drugsbende met in totaal 18 leden. Leider Orhan Adibelli vluchtte naar Turkije nog voor de speurders hem te pakken kregen. In zijn woning in Nederland werd wel 1,2 miljoen euro gevonden die hij in der haast had achtergelaten. Ook zijn rechterhand Ahmet O. werd nooit gepakt.

De twee bendeleiders kregen respectievelijk 15 en 13 jaar cel en boetes van 90.000 en 72.000 euro. De andere verdachten werden veroordeeld tot straffen van 2 tot 8 jaar. De rechtbank verklaarde ook een criminele winst van Adibelli verbeurd. Het gaat om een bedrag van 4,1 miljoen euro.