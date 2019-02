Acht appartementen onbewoonbaar na brand in stadscentrum Sander Bral

28 februari 2019

In een gebouw aan de Everdijstraat in het stadscentrum brak er woensdagavond brand uit. De bewoners van het betrokken gebouw waren zelf al gestart met de ontruiming. Ze kregen daar de hulp voor van de politie. Een winkel in de Kammenstraat zette de deuren open zodat de geëvacueerden daar konden verblijven. Wellicht was de brand ontstaan op de tweede verdieping. De Antwerpse brandweer kon de vlammen snel bedwingen. Drie bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. Gelukkig mochten ze vrij snel het ziekenhuis verlaten. Acht van de negen appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar. De kat van één van de bewoners overleefde de brand niet.