Aanvraag rijbewijs voortaan digitaal mogelijk 11 augustus 2018

02u44 0 Antwerpen Door een aanpassing in het elektronisch loket op de website van stad Antwerpen kunnen burgers sinds kort een nieuw (voorlopig) rijbewijs B, een rijbewijs AM of een (voorlopig) rijbewijs A volledig digitaal aanvragen.

Ook wie zijn of haar bestaande papieren rijbewijs wil laten vervangen door een Europees rijbewijs, kan dat helemaal digitaal doen. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen waar dat mogelijk is. In 2017 werden nog 13.113 afspraken werden geboekt voor het aanvragen van een voorlopig, en 24.829 afspraken voor het aanvragen van een definitief rijbewijs A(M) of B. Met de invoering van de digitale procedure zullen er zo in principe een 38.000 loketbezoeken minder per jaar kunnen gebeuren in Antwerpen. Gaat het om de vervanging van een gestolen of verloren rijbewijs of vraagt de chauffeur een rijbewijs C of D aan, dan is een afspraak voor een persoonlijke aanvraag aan een stadsloket momenteel wel nog nodig. (ADA)