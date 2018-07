Aantal meldingen sluikstort stijgt fenomenaal 28 juli 2018

Maar liefst 50.320 meldingen van sluikstort werden er afgelopen jaar gemaakt. Dat zijn er gemiddeld 20.000 meer dan vorige jaren. Anderzijds werden er ook weer minder GAS-boetes uitgeschreven. 'Falend beleid', zegt de oppositie.





Het zit de Antwerpenaar hoog: maar liefst 50.320 meldingen werden er in 2017 gedaan over sluikstort. In 2016 waren dat nog 33.809 meldingen. Dat blijkt uit cijfers die oppositielid Toon Wassenberg opvroeg (sp.a). Een opvallende stijging toch in een discussie die even oud is als het fenomeen zelf. "Ongetwijfeld een combinatie van een werkelijke verslechtering van de situatie op het terrein en de uiting van steeds meer mensen dat het hen echt te veel wordt, waardoor het aantal meldingen een bijkomende boost krijgt. Daarnaast zie je ook aan de grafieken dat de straffe stijging zich zeker niet beperkt tot het vermaledijde 'Noord' met zijn gemakkelijke usual suspects. In Antwerpen-Zuid gebeurt hetzelfde en ook bijvoorbeeld extra muros boomt het aantal meldingen", zegt Wassenberg. "De handhaving faalt. De dienst die hiervoor verantwoordelijk was, is stevig afgebouwd en samengesmolten met andere diensten. Er is gewoon te weinig volk en daarom blijft de pakkans klein. Het aantal GAS-pv's is voor het zoveelste jaar op rij drastisch gedaald, van 1.491 naar 1.238." (NBA)