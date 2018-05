Aantal langdurig zieke werknemers stijgt met 28 procent 26 mei 2018

02u29 1 Antwerpen Het aantal mensen dat in de provincie Antwerpen langer dan een jaar ziek thuis zit, is de voorbije vier jaar met 28 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta op basis van de loonsgegevens van 40.000 bedrijven.

Het gaat de verkeerde kant uit met het ziekteverzuim en dat laat alarmbellen afgaan bij Acerta. Voor alle duidelijkheid: de cijfers zijn provinciebreed gemeten en maken geen onderscheid tussen de verschillende bedrijfssectoren.





Met 2,2 procent niet-gepresteerde uren door ziekteverzuim langer dan één jaar doet onze provincie het al bij al beter dan het nationale gemiddelde dat op bijna 2,8 procent ligt. Maar het slechte nieuws is dat Antwerpen sneller stijgt: 28,1 procent in vier jaar (2014-2017). Nationaal bedraagt de klim 19,1 procent. Kim Dekeyser, kantoordirecteur Acerta Antwerpen: "We zien een duidelijk verschil tussen arbeiders en bedienden. De eerste groep werknemers kwam aan 3,6 procent niet-gepresteerde uren, de tweede groep aan 1,4 procent. We hopen dat we een kentering ten goede krijgen met de wetgeving op re-integratie die in december 2016 in voege trad. Maar gaan we de langdurig zieken die er al zijn, laten zitten, terwijl we met een krapte op de arbeidsmarkt kampen? Er zijn daar mensen bij die op een nieuwe, haalbare kans zouden ingaan wanneer ze worden aangemoedigd."





Ook bij de groep die maximum een maand ziek is, zien we een stijging. Die is met 5,7 procent op vier jaar tijd wel minder uitgesproken. Gemiddeld zit elke voltijdse werknemer zes dagen per jaar thuis. Vooral tussen 30 en 35 jaar piekt dat kortstondig ziekteverzuim. 55-plussers doen het hier beter dan eender welke leeftijdsgroep.





(PHT)