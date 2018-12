Aantal boetes in lage-emissiezone ruim gehalveerd philippe truyts

18 december 2018

18u28 0 Antwerpen De Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) mist haar effect niet bij de automobilisten. Het aantal boetes voor Belgische nummerplaten is in de eerste tien maanden van dit jaar teruggevallen naar 37.168. In de laatste tien maanden van 2017 lag dat cijfer met 81.555 ruim dubbel zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA).

De LEZ is in februari 2017 ingevoerd om de luchtkwaliteit op te krikken. Té vervuilende diesels en benzinewagens mochten de stad – binnen de Singel, maar ook een groot stuk van Linkeroever – niet meer binnen. “In de eerste maand pleegde circa 5 procent van de Belgische chauffeurs een overtreding”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van schepen Ait Daoud. “In oktober 2018 was dat gezakt tot amper 0,4 procent. De mensen leven de regels goed na. Het aantal voertuigpassages is al die tijd status-quo gebleven (rond 6,2 miljoen per dag, red.).

Om het aanschouwelijker te maken: in 2017 zijn dagelijks 266 Belgische bestuurders beboet, dit jaar nog 122 per dag. Hoeveel dat de stad in 2018 al aan boetes heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Vanaf januari kwam er een getrapt systeem. Bij een eerste overtreding betaal je 150 euro (vorig jaar 125 euro), bij een tweede 250 en bij een derde 350 euro.

Voor buitenlandse nummerplaten volgt de stad drie sporen: een handhaving op straat, een gegevensuitwisseling met Nederland en Frankrijk en een inning via een incassobureau voor alle andere landen. “Dat incassobureau zal vanaf januari 2019 voor ons de boetes in het buitenland (behalve Nederland en Frankrijk) innen”, zegt Brzyk.

Stilaan betere lucht

Onderzoek toonde intussen aan dat de LEZ in Antwerpen de lucht een beetje properder maakt. Zo daalde het stikstofgehalte er met zes procent tegenover de ‘buitenstad’. Kanttekening is dat wisselende weersomstandigheden en de knip van de Leien ook een rol in dat cijfer spelen. Wetenschappelijke conclusies blijven daardoor riskant.

“Wat wel vaststaat, is dat de luchtkwaliteit de voorbije tien jaar verbeterd is”, zegt Katrien Smet (Vlaamse Milieumaatschappij, kortweg VMM). “Over de impact van de Antwerpse LEZ doen we geen uitspraken. Maar alles wat je onderneemt om vervuilend verkeer uit je stadscentrum te houden, levert een bijdrage.”

Meetstations

Een goede indicatie voor de vooruitgang in Antwerpen zijn de al lang bestaande meetstations Luchtbal, Borgerhout en Linkeroever. Het aantal problematische overschrijdingen van de Europese norm voor fijn stof PM10 is de voorbije vijf jaar op die plaatsen meer dan gehalveerd tegenover de jaren 2009-2013. Voor de gemiddelde waarde per dag is de daling kleiner. Op Luchtbal is dat 20 procent, in Borgerhout 14 procent en op Linkeroever 12 procent. De voorbije jaren vlakt de daling ook af.

Katrien Smet wijst erop dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ook geen echt veilige ondergrens is waarbij je géén impact op de gezondheid hebt. Sowieso hebben de industrie, het verkeer én de huishoudens qua uitstoot van schadelijke stoffen nog een lange weg af te leggen.