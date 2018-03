Aansluiting A12 naar E19/R1 één nacht afgesloten 09 maart 2018

02u40 0

In de nacht van 14 op 15 maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een dringende herstelling uitvoeren aan het wegdek van de verbindingslus tussen de A12 en de E19/R1 richting Gent, ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord. De aansluiting is dan volledig afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.





De aansluiting is dan volledig afgesloten tussen 23 uur en 5 uur. Het verkeer dat van de A12 komt, wordt via de E19 richting Nederland omgeleid naar het complex van Kleine Bareel, om daar te keren en de E19 weer op te rijden richting Gent. (BJS)