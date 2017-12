Aanschuiven voor sneakerwinkel Snipes 03u05 5 Foto Klaas De Scheirder Snipes ligt in de Stadsfeestzaal. Antwerpen De Stadsfeestzaal heeft er een nieuwe schoenwinkel bij. Snipes is gespecialiseerd in streetwear, sneakers en andere accessoires en heeft al vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië en Nederland.

Voor het concern is het de eerste winkel in ons land. Heel wat shoppers stonden al van voor de opening van de winkel aan te schuiven om een van de meer exclusieve modellen van merken als Nike en Adidas op de kop te kunnen tikken.





Het internationale merk palmt 466 vierkante meter in en neemt zo de winkelruimte in waar vroeger kledingwinkel Pimkie zat. "We zijn zeer verheugd dat een belangrijk merk zoals Snipes er heel bewust voor kiest om naar Antwerpen, en meer bepaald naar de Stadsfeestzaal te komen. Dit gaat zeker extra shoppers aantrekken", aldus Axel Ceusters van de vastgoedgroep Hugo Ceusters-SCMS die de verhuur van winkels in de Stadsfeestzaal regelt.





Huurprijzen

De Meir en de Stadsfeestzaal blijven ondanks de hoogste huurprijzen van ons land en de knip van de Leien, heel populair bij de grote internationale modemerken. H&M palmde in de Stadsfeestzaal eerder dit jaar grote oppervlakte in met een directe toegang via de Meir. Ook Weekday opende er een drietal weken geleden een winkel van 752 vierkante meter. Het Amerikaanse Urban Outfitters vernieuwde pas haar huurcontract voor de komende jaren. (DILA)