Aannemer sterft na klappen met braadpan 17 mei 2018

02u53 0

De Poolse aannemer Piotr N. (36) uit Antwerpen stond woensdag terecht, omdat hij een onderaannemer zwaar had toegetakeld met een pan na een financieel dispuut. Slachtoffer Tomasz Fiuk (35) overleed een week later.





Fiuk werkte samen met zijn flatgenoten Jacek R. en Marcin R. voor Piotr N. in de bouwsector. Piotr N. was op 22 februari 2017 samen met Sebastian P. en Jaroslaw K. langs gekomen om met het slachtoffer te praten. Fiuk had de werken waarvoor hij 22.000 euro aan voorschotten had gekregen, nog niet uitgevoerd en hij had ook een buizensnijder achtergehouden. De discussie mondde uit in een vechtpartij. Toen Piotr N. en zijn kompanen vertrokken, legden ze Fluk met zware hoofdwonden op een zetelbed. Niemand belde de hulpdiensten.





Uit onderzoek blijkt dat Fiuk minstens vijf slagen kreeg terwijl hij op de grond lag of hurkte. De procureur vorderde voor Piotr N. vier jaar cel - eventueel deels met uitstel omwille van zijn blanco strafblad - voor opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg. Voor mededaders Sebastian P. en Jaroslaw K. werd drie jaar cel geëist. De advocaat van Piotr N. vroeg de vrijspraak. "Mijn cliënt verdedigde zichzelf tegen de aanval van het slachtoffer", pleitte meester Sam Vlaminck. Vonnis op 12 juni. (PLA)