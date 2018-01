Aannemer start nog dit voorjaar werken aan stadhuis 27 januari 2018

03u36 0 Antwerpen Er is een aannemer gekozen voor de restauratie en renovatie van het Antwerpse stadhuis. Het gaat om Group Monument, een consortium van Monument Vandekerckhove nv - Monument Goedleven nv en Altritempi nv. De werken starten dit voorjaar nog.

Voor de aannemers zal het een hele klus worden om het renaissancegebouw de 21ste eeuw in te sleuren. "We moeten alle nieuwe technieken zoals verluchting, beveiliging, energienormen en dergelijke implementeren in een gebouw van 450 jaar oud. Dat is een hele opdracht. Dat maakt dit project enorm complex," zegt Pieter De Poorter van Group Monument.





Toch ziet het bedrijf dit als een grote uitdaging. "Het is een zeer mooi project, wij hebben heel wat ervaring op vlak van monumenten, kathedralen en dergelijke. Maar het stadhuis van Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen, is zeker een diamant aan onze kroon."





De aannemer zou eind maart of begin april van start willen gaan. Het einde van de werken is gepland voor midden 2020.





Print op doek

Om het totaalbeeld van de Grote Markt tijdens de renovatie te bewaren, zal op de stellingdoeken een print van de gevel van het stadhuis te zien zijn. De werfafsluiting krijgt een creatieve invulling en wordt een drager van informatie over de voortgang van de werken. (NBA)