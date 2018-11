Aannemer start met asfalteren van de Ankerrui-Noord ADA

28 november 2018

Op maandag 3 en woensdag 5 december voert de aannemer asfalte­rings­werken uit op de Ankerrui-Noord in het kader van de werken aan de Noorderlijn. Door deze werken zal de rijbaan niet bereik­baar zijn. Asfalte­rings­werken zijn zeer weersaf­han­ke­lijk. Bij slecht weer is het dus mogelijk dat de werken naar een andere datum verschuiven. Wanneer de asfalte­rings­werken klaar zijn, kan de aannemer beginnen met de heraanleg van de nieuwe voetpaden. Tijdens de werken worden voetgan­gers over de pas geasfal­teerde rijweg geleid.