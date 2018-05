Aannemer krijgt sleutels van Het Steen 25 mei 2018

03u01 0 Antwerpen De aannemer die tegen de zomer van 2020 van Het Steen een aantrekkelijke toegangspoort tot Antwerpen moet maken, onder meer voor cruisepassagiers, kan aan de belangrijke werken beginnen.

Gisteren overhandigde schepen voor Toerisme Koen Kennis officieel de sleutel van Het Steen aan de aannemer THV Democo nv en Renotec nv, die begint met het inrichten van de werf en de afbraak van de aanbouw uit de jaren 50. Die wordt vervangen door een nieuwe constructie. Vanaf juni worden de funderingen onder handen genomen. Tussen september van dit jaar en oktober 2019 vinden de ruwbouw- en restauratiewerken plaats. Het Steen zal op het gelijkvloers de nieuwe plek worden waar cruisepassagiers aankomen en inschepen. Aan Het Steen komt ook een nieuw ponton van 350 meter lang waaraan zee- en riviercruiseschepen kunnen aanmeren. De werken hiervoor starten in september. Passagiers zullen onthaald worden in de nieuwe cruiseterminal in Het Steen. Zo komt de stad tegemoet aan de stijgende vraag van rederijen die in Antwerpen halt willen houden. "Antwerpen binnenkomen via een unieke landmark als Het Steen: dat is een troef die Antwerpen op de kaart zet als cruisebestemming", klinkt het. Op het niveau +1 komt er een bezoekersonthaal. Ook de stadswinkel met Antwerpse hebbedingen en ticketservice zal op die verdieping gehuisvest worden. Op de tweede verdieping komt een belevingsparcours van 45 minuten dat de geschiedenis van de stad en het gebouw uit de doeken doet en een uniek overzicht geeft van alles wat er in de stad te zien is. (DILA)