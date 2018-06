Aannemer die onderaannemer doodt, krijgt 4 jaar cel 13 juni 2018

De Poolse aannemer Piotr N. (36) is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan drie jaar effectief. Hij sloeg zijn landgenoot en onderaannemer Tomasz Fiuk (35) met een steelpan dood tijdens een discussie over hun financiën. Piotr N. was op 22 februari 2017 naar de flat van het slachtoffer in de Oranjestraat in Antwerpen getrokken, samen met zijn medewerkers Sebastian P. en Jaroslaw K. Hij pikte het niet langer dat onderaannemer Tomasz Fiuk opdrachten, waarvoor hij van Piotr N. 22.000 euro voorschot had gekregen, nog niet had uitgevoerd. Tomasz Fiuk had ook duur werkmateriaal achtergehouen. Het financiële dispuut mondde uit in een vechtpartij. Tomasz Fiuk stierf een week later aan een hersentrauma.





Voor de rechtbank beweerde Piotr N. dat hij zichzelf met een steelpan had verdedigd toen Tomas Fiuk hem met een mes had aangevallen. De rechtbank ging niet mee in deze vermeende wettige zelfverdediging of uitlokking. Werknemers Sebastian P. en Jaroslaw K. kregen elk drie jaar cel voor schuldig verzuim. Kamergenoten Jacek R. en Marcin R. kregen tien maanden cel voor schuldig verzuim, omdat zij de hulpdiensten niet hadden verwittigd. De vier medebeklaagden lieten verstek gaan. (PLA)