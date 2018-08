Aanleg speeltuin op Scheldekaaien gestart 28 augustus 2018

De eerste fase van de heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van de wijken Zuid en Sint-Andries schiet aardig op. Fietsers en wandelaars kunnen zich al op de boulevard begeven én er is gestart met de bouw van een speeltuin.





Volgens AG Vespa, het Antwerpse vastgoedbedrijf dat de heraanleg coördineert, loopt alles volgens plan. Het stukje Scheldekaaien van iets minder dan één kilometer zou midden 2019 opgeleverd worden.Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat. Zo komt er onder meer een kronkelende dijk met een weidse ruimte aan het water om te wandelen, te spelen en te sporten. Langs stadszijde komt een lange groene strook. (BJS)





