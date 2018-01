Aanleg nieuwe voorsorteerstroken op Noorderlaan start 24 januari 2018

De aannemer neemt vanaf vandaag woensdag de hoek van Kinepolis in aan het kruispunt met de Groenendaallaan voor de aanleg van nieuwe voorsorteerstroken.





Als gevolg van de werken zijn op de Noorderlaan in de richting van het stadscentrum enkel de drie linkse rijstroken beschikbaar. Het autoverkeer komende vanuit het noorden beschikt over één rijstrook linksaf, één rijstrook rechtdoor en één gecombineerde rechtdoor en rechtsaf.





De werken duren een drietal weken. Daarnaast verschuift het autoverkeer naar de nieuw aangelegde rijstroken en start de aannemer met de heraanleg van de overige voorsorteerstroken richting stadscentrum.





Na de heraanleg zijn er op de Noorderlaan ter hoogte van het kruispunt met de Groenendaallaan vijf voorsorteerstroken. (BJS)