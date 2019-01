Aanhouding bevestigd van acht verdachten voor drugsfeiten en steekpartijen Sander Bral

15 januari 2019

De Antwerpse raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van acht verdachten bevestigd. Het gaat om vijf verschillende zaken. De aangehouden mannen en vrouw worden in verband verdacht met drugsfeiten en steekpartijen.

Het parket van Antwerpen communiceerde dinsdag dat de Antwerpse raadkamer de aanhouding van acht verdachten in vijf verschillende dossiers bevestigde. Het gaat om drie uithalers die vorige week betrapt werden in de haven, twee mannen die betrokken raakten in een steekpartij op straat en een koppel en een Albanees die verdacht worden voor het houden van cannabisplantages.

Vorige vrijdag viel de lokale politie van Antwerpen binnen bij twee cannabisplantages in Deurne. Er werd een 24-jarige Albanees aangehouden en 14,2 kilogram cannabis in beslag genomen. Eerder werd in dat dossier al vijftigduizend euro in beslag genomen.

Dezelfde dag viel de lokale politie MINOS ook in Wommelgem binnen bij een cannabisplantage. Daar konden een man van 52 jaar en een vrouw 45 jaar uit de buurt gearresteerd worden na het vinden van 1,5 kilogram cannabis en veertig planten.

Banale ruzie

Woensdag dan werd een 31-jarige klant van het Lukoil-tankstation op het Kiel neergestoken met een mes door een 31-jarige man van Russische afkomst na een banale ruzie. Het slachtoffer werd kritiek afgevoerd maar stabiliseerde in het ziekenhuis. De verdachte wordt beschuldigd van poging tot moord.

Een dag later deed er zich een minder ernstig steekincident voor op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Ook daar lag een onschuldige ruzie aan de basis van een gevecht waarbij het slachtoffer in het been werd gestoken. De verdachte meldde zich een tijdje later spontaan aan bij een nabijgelegen politiekantoor.

Alle verdachten blijven dus aangehouden.