Aangehouden fietsdief wil nog snel kniptang in vuilnisbak gooien Sander Bral

30 november 2018

Een verkeerspatrouille van de lokale politie zag op de Meir een man die op een damesfiets rond reed met een plooifiets in de hand. De politie deed hem stoppen voor controle. In afwachting van een interventieploeg vroeg de verdachte of hij nog snel iets in de vuilnisbak mocht gooien. De man wilde een tang weggooien. Aangezien de verdachte zich niet meewerkend opstelde, zich verbaal agressief gedroeg en zijn gekende voorgeschiedenis, werd de 36-jarige man in de boeien geslagen en weggebracht naar het cellencomplex. De kniptang werd gerecupereerd en in beslag genomen.