96, maar dat glaasje cava gaat nog vlot binnen 03 juli 2018

Woonzorgcentrum Lichtenberg vierde gisteren een speciaal jubileum. De 96-jarige Frans Theunis woont er al 50 jaar.





Hij kwam al in 1969 in het toenmalige 'oudemannenhuis' Hoge Beuken terecht. Als kind groeide hij op in erg armoedige omstandigheden. Hij kreeg polio waardoor hij verlamd raakte tot aan zijn middel en belandde in een rolstoel. Nadat zijn vader hem het huis uitzette, kon Frans door zijn situatie enkel nog terecht in een rust- en verzorgingstehuis. Vijftig jaar later is Frans Theunis nog steeds een vaste waarde.





"We wilden die vijftig jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zegt Sandra Verbeeck, al 20 jaar bejaardenhelpster in het centrum. "De keuken heeft een taart gebakken met zijn foto erop en we voorzagen chips en cava. Frans lust nog altijd wel een glaasje. Ook supporteren voor de Duivels gaat hij zeker doen". (DILA)