94 kilometer gestapt ter ere van overleden vriend (25) Antwerpse vrienden brengen met stunt geld in het laatje voor Save, een vzw voor ouders van verongelukte kinderen. BJS

25 november 2018

12u09 0

Vier vrienden van Sam Dudha (25), die in 2016 overleed na een ongelukkig fietsongeval, zijn dit weekend van Knokke naar Antwerpen gewandeld. Ze maakten de tocht in één keer, zonder te gaan slapen. Met hun stunt bracht het viertal geld in het laatje voor het goede doel.

Sams vrienden hebben stevig ‘doorgemarcheerd’. De afstand tussen Knokke en Antwerpen, 94 kilometer, legden ze in 21 uur af. “En zo zijn we zaterdag na een hele nacht stappen zes uur vroeger dan gepland gearriveerd aan Den Draak, het stamcafé van Sam”, zegt Pieter-Jan Bekkers. “De eerste dertig kilometer hielden we echt een strak tempo aan. Daarna ging het ietsje moeizamer en namen we bewust zo weinig mogelijk pauzes. Want na het stilzitten terug in gang geraken, dat is vreselijk lastig. Gelukkig zijn heel wat vrienden ons onderweg komen aanmoedigen. Dat heeft zeker geholpen.”

De wandeltocht kaderde in De Warmste Week. Sams vrienden lieten zich sponsoren en gaan de opbrengst doorstorten aan Save, een vzw voor ouders van verongelukte kinderen. “Toen ik het laatst keek, stond de teller op ongeveer 2.500 euro”, zegt Pieter-Jan. “Daar is na onze aankomst in Den Draak ongetwijfeld nog een flinke som bijgekomen. Maar het is niet omdat onze wandeltocht erop zit, dat de mensen ons goede doel niet meer kunnen steunen.”

Meer info op het Facebookevent ‘Ik Dudha! Knokke for Life’.