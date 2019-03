9-jarig meisje zwaargewond na aanrijding Sander Bral

28 maart 2019

10u54 0

Een negenjarig kind is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel. Het meisje zou rond half één de straat op zijn gelopen nadat het een bekende had opgemerkt op de middenberm of aan de overkant van de straat. Ze stak tussen twee geparkeerde wagens de straat over. Een aankomende bestuurder had het kind niet zien vertrekken en werd dus verrast door het plotseling opduiken van het meisje. De bestuurder van 72 jaar probeerde er alles aan te doen om een aanrijding te vermijden. Hij riep meteen medische hulp ter plaatse en ontfermde zich over het slachtoffertje. Het kind werd onder begeleiding van een medisch urgentieteam met zware verwondingen naar het Middelheimziekenhuis gebracht.