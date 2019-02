9 jaar nadat zaak afbrandde: nieuw Grand Café Capital in stadspark mikt op opening in april Dieter Lizen

13 februari 2019

16u36 0 Antwerpen Het Grand Café Capital, een nieuwe horecazaak in het Antwerpse stadspark, zal naar alle waarschijnlijkheid open gaan in april. “We hopen dat we nog voor de start van de paasvakantie de deuren kunnen openen”, zegt uitbater Anthony Van Isacker.

“Ik begrijp dat iedereen staat te trappelen van ongeduld om het nieuwe Café Capital te ontdekken, maar er moet ook nog heel wat gebeuren. Momenteel is de schrijnwerker bezig met alles klaar te zetten voor de binneninrichting, maar ook het houten buitenterras moet nog afgewerkt worden.”

De zaak komt op dezelfde plek als waar Anthony’s dancing Café Capital in augustus 2010 afbrandde nadat een buitengezette dealer brandstichtte in de zaak. Nu zal het niet langer een nachtclub zijn maar een dagzaak waar je met het hele gezin gezellig kan komen eten en drinken. “We hebben straks een uniek verhoogd terras met een prachtig zicht op de speeltuin zodat ouders hun kroost kunnen laten spelen terwijl ze bij ons genieten. Waar kan je uiteindelijk beter zitten dan in de grootste tuin van de stad?”

Goed bewaard geheim

Hoe de zaak er binnenin zal uitzien blijft nog een goed bewaard geheim. “We willen daar binnenkort mee naar buitenkomen, maar ik blijf voorzichtig, ook wat betreft de openingsdatum. Ik wil me nergens op vastpinnen, maar we mikken nu op de paasvakantie”, zegt Van Isacker. “Dit is een project waar we al heel veel tijd en energie hebben ingestoken de laatste 8,5 jaar, dus we hebben er ongelofelijk veel zin in”.