9.150 euro boete voor trucker die al 21 dagen zonder rust rondrijdt Sander Bral

28 februari 2019

14u20 0 Antwerpen De Antwerpse verkeerspolitie controleerde woensdag enkele vrachtwagens. Er werden ernstige inbreuken vastgesteld die de verkeersveiligheid in het gedrang konden brengen. Er werd voor meer dan vijftienduizend euro aan overtredingen vastgesteld.

Er werden onder andere controles uitgevoerd aan de Noordersingel, de De Keyserlei en de Plantin en Moretuslei. Eén trucker werd aan de kant gezet omdat hij met zijn telefoon bezig was tijdens het rijden. In het voertuig zaten nog vier personen die hun gordel niet droegen. De vrachtwagen woog bovendien meer dan 60 ton, terwijl die maar 44 ton mag wegen. De trucker had in 21 dagen nog geen enkele keer wekelijkse rust genomen. Het bedrijf waarvoor de chauffeur reed, ging akkoord met een onmiddellijke inning van 9.150 euro.

Een andere trucker reed onder invloed van drugs, zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Twee andere chauffeurs moesten 1.200 en 4.400 euro ophoesten voor overladen vrachtwagens en één trucker reed rond met een rijverbod. Een laatste chauffeur had zijn lading blauwe steen niet vastgemaakt, wat het bedrijf duizend euro kostte.