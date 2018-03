9.000 fans diep ontgoocheld na kwijtspelen promotie 12 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Diepe ontgoocheling heerst op het Kiel: Beerschot Wilrijk speelt volgend jaar niet in eerste klasse. De penaltygoal van Cercle Brugge in de slotminuut konden de 9.000 mauve-witte fans, die de wedstrijd in het Olympisch Stadion in Antwerpen op groot scherm volgden, maar moeilijk verkroppen. "Cercle heeft de overwinning gestolen. Voetbalbond, maffia!"

De 9.000 supporters, die de wedstrijd op grote schermen op het Kiel volgden, begonnen met goede moed aan de partij. "Ik schat dat we 70 procent kans hebben om de promotie naar eerste klasse binnen te halen", zegt Ernest (60). "Volgend jaar opnieuw een duel tegen Antwerp: het zou het Belgische voetbal goed doen." De zestiger is mindervalide en had gehoopt om de wedstrijd in het Jan Breydelstadion mee te kunnen maken. "Maar net als zoveel andere supporters heb ik naast een ticket gegrepen. Gelukkig kunnen we hier op het Kiel de match ook beleven."





Nagelbijten

Het moet gezegd: Beerschot Wilrijk begint matig aan de partij. Cercle scoort snel twee doelpunten. In de slotfase van de wedstrijd is het ronduit nagelbijten. Na de omgezette penalty voor cercle slaat de sfeer op het Kiel in een mum van tijd om van pure euforie naar diepe ontgoocheling.





"Voetbalbond, maffia"

Op het Kiel voelen ze zich bekocht. "Voetbalbond, maffia!", joelen supporters in het Olympisch Stadion. Enkelingen rukken paarse zitjes uit de tribune en gooien ze op het veld. Kasper (16), Mats (15) en Dries (17) kunnen de nederlaag maar moeilijk verteren. "Keer op keer zijn we kampioen gespeeld", zeggen ze. "Er moest eens een einde aan komen, maar niet op deze manier. Cercle heeft de overwinning gestolen: ze kregen onterecht een penalty toegekend." (BJS)