87.150 euro voor jeugdwerk in district 16 mei 2018

Het district Antwerpen investeert 87.150 euro in jeugdwerk. Ze sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met 16 partners in het district. Hierin staan voornamelijk de activiteiten en resultaten die de jeugddienst verwacht. Zo kunnen de jeugdwerkpartners, naast hun reguliere aanbod, ook een actieve rol spelen bij het organiseren van de buitenspeeldag, spektakeldagen en buurtevenementen in district Antwerpen. De jeugddienst ondersteunt het bestaande jeugdwerk met als doel alle activiteiten maximaal bereikbaar en laagdrempelig te maken. (NBA)