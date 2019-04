81-jarige beroofd in flat: dader loopt bij tweede diefstal tegen de lamp Jan Aelberts

10 april 2019

12u02 1 Antwerpen Omstaanders hebben afgelopen dinsdag een 38-jarige dief vastgehouden in de Van Schoonhovenstraat. Zo kon de politie hem oppakken. De dader bleek eerder ook al een 81-jarige man overvallen te hebben.

Hij sloeg dinsdagmiddag zijn slag in een zaak in de Van Wesenbekestraat in Chinatown, vlakbij Antwerpen-Centraal. Terwijl de medewerkers in een achterkamer waren, griste hij geld uit een handtas die aan de balie stond. Daarna sloeg hij op de vlucht. Gelukkig konden een paar alerte passanten hem tegenhouden in de Van Schoonhovenstraat. Nadat de dief werd opgepakt, bleek hij eerder ook al een 81-jarige bewoner overvallen te hebben in zijn serviceflat in de Hollandstraat. De deur van de flat stond open in afwachting van een verzorger en de 38-jarige dief glipte naar binnen. Toen het slachtoffer de politie wilde bellen met zijn gsm, werd die afgenomen en sloeg hij op de vlucht. Hij was duidelijk te zien op de camerabeelden van de serviceflats. De dader verschijnt binnenkort voor de onderzoeksrechter.