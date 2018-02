80 paskamers in nieuwe Primark WINKEL OPENT EIND APRIL MET 550 WERKNEMERS NINA BERNAERTS

27 februari 2018

03u04 0 Antwerpen Alle vacatures zijn ingevuld, eind april kan dan de grootste Primark in ons land zijn deuren openen in Antwerpen. Met maar liefst 5.900 vierkante meter wordt het tevens één van de grootste winkels in onze stad. Naast 550 werknemers zal de winkel 80 paskamers, 67 kassa's en 2 relaxzones tellen.

Meer dan twee jaar staat het fameuze pand op de Meir in de stellingen, een ongelofelijke transformatie vindt plaats achter de werfdoeken. Waar er vroeger een H&M, een lingeriewinkel en nog koffiebar Mendy's gevestigd was, komt er nu over de volledige oppervlakte een gloednieuwe Primark. Met maar liefst 5.900 vierkante meter pure verkoopsruimte, is het onmiddellijk de grootste van België. Ter vergelijking, de oude Forever 21 ernaast had 'slechts' 5.000 vierkante meter. "Antwerpen zal meer de trends volgen dan de andere winkels. In deze flagshipstore zetten we nog meer in op high fashion en beleving. Ik zit 33 jaar in het vak bij Primark en ik ben een echte verkoopsman. Ik heb een enorme evolutie gezien. Waar we vroeger zo veel mogelijk koopwaar op een zo klein mogelijke oppervlakte wilde, maken we nu ruimte voor de kopers en zetten we in op de beleving. Maar ook diversiteit, niet enkel kleren maar ook make-up bijvoorbeeld", vertelt Gerry Butler, de Ierse topman van Primark, verantwoordelijk voor de Benelux.





En op 5.900 vierkante meter kan je wel een beetje beleving neerpoten. Met maar liefst 80 paskamers, 67 kassa's en 2 relaxzones is het niet de bedoeling dat de klanten nog moeten aanschuiven. In de relaxzones kunnen de shoppers even neerzitten en hun telefoon laden terwijl ze gebruik maken van het wifi-netwerk. Opvallend want op de duurste winkel-as in België moet toch elke vierkante meter opbrengen?





Beleving

"Wij doen dit net zodat onze klanten graag over de vloer blijven komen. Wij hebben onze eerste online stappen gezet maar eigenlijk lijkt dat verhaal voor ons niet te werken. Wij moeten het echt hebben van de verkoop in onze winkels en daar zijn de klanten gesteld op beleving. We zien ook dat onze shoppers zelden alleen komen. Ze komen minstens met twee maar nog vaker met 3 of 4. Ik lees heel vaak de grap: je komt naar Primark voor één item maar loopt buiten met 17 zakken. Daar moeten we het inderdaad van hebben", lacht Butler.





Primark krijgt al sinds het begin veel kritiek over zich heen. 550 werknemers, dat moeten dan wel allemaal parttimers of flexi-jobbers zijn? "Absoluut niet. We hebben wel degelijk 370 fulltime equivalente nodig en we hebben geen flexijobs. We zoeken altijd het beste contract voor ons en voor de werknemer."





Kansengroepen

"Voor Antwerpen specifiek hebben we een heel goede samenwerking met de VDAB op poten gezet. Daardoor hebben we kansengroepen bereikt zoals via jeugdwerk Kras in Borgerhout. Er beginnen ook heel wat hooggeschoolde jongvolwassenen die door hun afkomst moeilijk tewerkgesteld worden. We zullen ook een tiental vluchtelingen kunnen laten starten. Zij zullen in de vroege shifts zitten, zodat hun taal kan opgekrikt worden zonder dat er klanten zijn. We geloven bij Primark heel erg in het potentieel van deze mensen", zegt Anne-Marie de Block, recruiter voor Primark.





Het resultaat van de enorme onderneming zullen we op 30 april kunnen beoordelen bij de grote opening. Zal het daar een stormloop zijn zoals in Gent? "Ik denk toch dat we wat volk mogen verwachten, de interesse is nu al immens", klinkt het.