80 kandidaat-chauffeurs voor rechter RIJSCHOOL VERKOOPT VALSE BEKWAAMHEIDSATTESTEN JONATHAN BERNAERTS

13 februari 2018

03u07 0 Antwerpen Het Antwerpse parket sleept 80 kandidaat-chauffeurs voor de rechtbank. Allemaal hadden ze bij de inmiddels opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout een vals bekwaamheidsattest gekocht, waarmee ze een voorlopig rijbewijs gingen afhalen. Ze riskeren 12 maanden cel én een verplichte verkeerscursus. Vandaag begint het proces tegen de receptioniste van de rijschool.

"U moest zich voor de politierechter verantwoorden, mevrouw? Omdat u ergens tegen bent gereden? Tja, als je geen rijlessen neemt, is het niet zo verwonderlijk dat je een ongeval hebt."





De Antwerpse strafrechter toonde niet veel compassie met een van de tientallen rijbewijsfraudeurs die gisteren voor zijn zetel verscheen. Misschien was het de vermoeidheid? De rechter heeft er intussen drie bomvolle zittingen opzitten, want het parket vervolgt 80 mensen die bij de inmiddels opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout een vals bekwaamheidsattest kochten. De beklaagden worden beticht van valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Ze riskeren 12 maanden cel met uitstel, 600 euro boete én een verplichte cursus bij het verkeersveiligheidsinstituut VIAS wegens.





Eind december 2015 kwam aan het licht dat 153 personen bij de stad Antwerpen met een vals attest een voorlopig rijbewijs was komen afhalen. Velen gaven toe dat ze voor de bekwaamheidsattesten hadden betaald. 250, 400, 750 of 900 euro, de prijzen varieerden van klant tot klant. De kopers hoefden geen rijlessen te volgen, maar kregen wel een bekwaamheidsattest waarop vermeld stond dat ze twintig uur rijles hadden gevolgd.





Receptioniste

Het Antwerpse parket ging, naast de kopers, ook achter rijschool Rijbewijs aan omdat het in totaal zo'n 300 valse attesten zou hebben uitgereikt. Toeval of niet: vandaag wordt voor de correctionele rechtbank in Antwerpen het proces ingeleid tegen R.N., de 35-jarige secretaresse van de rijschool. De vrouw zat achter de receptie en reikte de documenten uit. Ze ontkent de feiten.





Een aantal kopers stelt zich burgerlijke partij op het proces tegen rijschool Rijbewijs omdat ze vinden dat ze door de rijschool werden opgelicht. En ook de stad Antwerpen, die nietsvermoedend voorlopige rijbewijzen uitreikte, en de administratie van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zullen aan de rechtbank een schadevergoeding vragen.





Omdat minister Weyts betrokken partij is, wil hij niet inhoudelijk op het dossier ingaan. Wel geeft hij aan dat hij het vervalsen van bekwaamheidsattesten intussen heeft bemoeilijkt. "Ik heb de controles in de rijschoolsector opgedreven. De rotte appels moeten eruit", aldus Weyts. "Volstaat een waarschuwing niet, dan volgt er onverbiddelijk een schorsing."