8 vluchtelingen gepakt in Waaslandhaven 25 januari 2018

02u36 0

De federale scheepvaartpolitie heeft gistermiddag acht Afrikaanse vluchtelingen kunnen strikken in de Waaslandhaven. Rond één uur klauterden de acht personen, die illegaal in het land verblijven, vanuit een vrachtwagen die de haven inreed. Daarna kropen ze onder een gesloten poort de kaai op waar ze gespot werden. De scheepvaartpolitie kwam ter plaatse om ze aan te houden. Het gaat om zeven vluchtelingen uit Eritrea en één vluchteling uit Soedan. Ze verkeren alle acht in goede gezondheid en zijn overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. (BSB)