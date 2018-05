8 jaar lang vrouw mishandeld, nu 30 maanden cel gekregen 05 mei 2018

De 29-jarige Serviër Fuad R. is veroordeeld tot 30 maanden cel voor de mishandeling van zijn echtgenote. De man had zijn vrouw leren kennen toen zij amper 16 jaar was. Het kwam tot een gearrangeerd huwelijk waarbij de familie van de man 6.000 euro aan de familie van de vrouw betaalde. Toen de vrouw op haar zeventiende zwanger werd maar het kindje na de bevalling stierf, gaf haar man haar de schuld. Het was de start van een jarenlange mishandeling. Fuard R. sloeg haar geregeld en dwong haar tot seks wanneer hij dat wilde. De jonge vrouw trok in 2009 al een eerste keer aan de alarmbel toen zij huilend een bakkerij binnenvluchtte. Ook in 2013 riepen buren de politie te hulp omdat de Servische vrouw werd mishandeld. Pas in februari 2017 toen één van de kinderen op school vertelde over de mishandeling van haar mama, werd Fuad R. gearresteerd. Hij bekende dat hij zijn vrouw wel eens geslagen had.





De rechtbank veroordeelde hem tot 30 maanden celstraf waarvan de helft voorwaardelijk.